"Никакой ретуши, никаких фильтров". Жена Карпина опубликовала обращение к критикам (фото)

Кто там переживал под фото в красном купальнике в Нарве, что я себе живот небрежно замазала, фотожопница ? Вооот! Никакого ретуша, никаких фильтров. Да, растяжки есть на животе, но правда, зачем их стыдиться и замазывать? Я-мама. Растяжки от первои? дочки. Говорят, их можно убрать лазером ?? Девочки, кто что слышал об этом? Или может еще какие-то сработавшие средства есть? По поводу похудения после родов - рост 171, вес сегодня 56.1 Никогда в таком весе не была, это результат питания и трехразовых тренировок с очень требовательным, строгим, но дающим результат тренером ???????