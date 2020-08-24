"Никакой ретуши, никаких фильтров". Жена Карпина опубликовала обращение к критикам (фото)

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, ответила критикам её одной из прошлых фотографий.

В июне Дарья опубликовала фотографию с пляжа Нарвы, а критики уличили её в редактировании своей фигуры.От совместного брака Дарья и Валерий Карпин воспитывают двух дочерей.