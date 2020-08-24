"Никакой ретуши, никаких фильтров". Жена Карпина опубликовала обращение к критикам (фото)

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, ответила критикам её одной из прошлых фотографий.
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Кто там переживал под фото в красном купальнике в Нарве, что я себе живот небрежно замазала, фотожопница ? Вооот! Никакого ретуша, никаких фильтров. Да, растяжки есть на животе, но правда, зачем их стыдиться и замазывать? Я-мама. Растяжки от первои? дочки. Говорят, их можно убрать лазером ?? Девочки, кто что слышал об этом? Или может еще какие-то сработавшие средства есть? По поводу похудения после родов - рост 171, вес сегодня 56.1 Никогда в таком весе не была, это результат питания и трехразовых тренировок с очень требовательным, строгим, но дающим результат тренером ???????

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В июне Дарья опубликовала фотографию с пляжа Нарвы, а критики уличили её в редактировании своей фигуры.

От совместного брака Дарья и Валерий Карпин воспитывают двух дочерей.

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Теги: Ростов Карпин
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