"Мы с тобой, мой друг". Крыховяк поддержал Баринова

Полузащитник "Локомотива
" Гжегож Крыховяк поддержал одноклубника Дмитрия Баринова, получившего травму крестообразных связок колена.
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мы с тобой, мой друг, это сложный период, особенно в молодом возрасте, но, к сожалению, это часть футбола, зная твой характер, я знаю, что ты вернешься сильнее, мы ждем тебя ?
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Баринов получил травму в игре 4-го тура чемпионата России с московским "Спартаком
" (1:2). На 18 минуте Дмитрия заменил Станислав Магкеев.
23-летний Баринов в нынешнем сезоне сыграл во всех четырех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги. В них он отметился одним голом и двумя заработанными жёлтыми карточками.
"Локомотив
" перед пятым туром чемпионата занимает четвертую строчку с семью очками.