22-летний чех был вызван в сборную на матчи Лиги Наций против Словакии и Шотландии во второй группе Лиги "B". В своём активе полузащитник уже имеет девять матчей в составе национальной команды.
В текущем сезоне Крал отыграл все четыре матча за "Спартак" в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
Источник: футбольная ассоциация Чехии
Крал вызван в сборную Чехии на матчи Лиги Наций
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал получил вызов в национальную сборную Чехии.
Фото: ФК "Спартак"
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