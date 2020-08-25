По сообщениям источника, московский клуб — единственный в Премьер-лиге без контракта с букмекерской конторой. "Динамо" финансируется на деньги ВТБ, Chevrolet, Kelme, BML.
В нынешнем сезоне "бело-голубые" идут на пятом месте Тинькофф Российской Премьер-лиги после четырех туров, набрав 7 очков. Завтра коллектив Кирилла Новикова дома сыграет с лидером чемпионата "Зенитом".
Источник: Финансовая газета.
СМИ: "Динамо" — единственный клуб в РПЛ без спонсорства от букмекера
Московское "Динамо" определилось со спонсорскими контрактами на ближайший год.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!