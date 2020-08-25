По информации источника, к 22-летнему футболисту проявляет интерес "Тамбов". Российский клуб сделал предложение по аренде северокорейца, сообщает Betting Insider.
В 2019 году Сон перешёл в "Ювентус" из "Кальяри", но так и не провёл ни одного матча за основную команду туринцев, после чего был продан в "Аль-Духайль". За катарский клуб северокореец забил 3 гола в 5 матчах.
"Тамбов" интересуется бывшим футболистом "Ювентуса" Хан Кван Соном
Нападающий "Аль-Духайль" Хан Кван Сон может продолжить карьеру в российском чемпионате.
Фото: ФК "Кальяри"
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