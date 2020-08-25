Стартовый свисток встречи прозвучит сегодня в 18:30 по Москве. Домашний матч "Тамбова" пройдёт на стадионе "Мордовия Арена".
"Тамбов" и "Сочи" объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны составы "Тамбова" и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Тамбов"
Стартовый свисток встречи прозвучит сегодня в 18:30 по Москве. Домашний матч "Тамбова" пройдёт на стадионе "Мордовия Арена".
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