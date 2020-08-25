Болгарский футболист, который несколькими днями ранее был получен сочинцами из "Ростова" в обмен на нападающего Дмитрия Полоза, вышел на поле в начале второго тайма, заменив Антона Заболотного. На 65 минуте футболист получил повреждение во время одного из единоборств, а на 73 минуте вместо него на поле появился Миладинович.
Напомним, Попов после ухода из "Ростова" выпустил громкое заявление в своих соцсетях. На это сообщение успел отреагировать главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
Ивелин Попов дебютировал за "Сочи", получив травму через 20 минут после выхода
Полузащитник Ивелин Попов дебютировал за "Сочи" в матче против "Тамбова".
Фото: ФК "Ростов"
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