По сообщениям источника, клуб из Бергамо сделал новое предложение о трансфере 24-летнего футболиста и теперь ждёт ответ от "железнодорожников".
Ранее СМИ сообщали, что предыдущее предложение итальянского клуба составляло 15 млн евро.
В текущем сезоне Миранчук провёл четыре матча в чемпионате России и забил два гола. В последней игре против "Спартака" (1:2), футболист был вынужден покинуть поле на 36 минуте из-за травмы.
Источник: журналист Джанлука ди Марцио
Источник: "Аталанта" сделала новое предложение "Локомотиву" по Миранчуку
Итальянская "Аталанта" не оставляет попыток подписать полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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