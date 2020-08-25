— Натурализация Малкома? Журналисты придумывают за Малкома, это тема из ничего. Он мечтает играть за сборную Бразилии. Но если он решит играть за нашу сборную, то я не приветствую, чтобы люди брали другое гражданство, — рассказал Орлов.
23-летний Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года за 40 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец провёл четыре матча в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: Sport24.
Орлов — о натурализации Малкома: журналисты придумывают за него. Он мечтает играть за Бразилию
Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможной натурализации бразильца Малкома из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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