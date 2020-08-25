Ранее отмечалось, что московский клуб не смог договориться с аргентинцами о переходе хавбека в это трансферное окно. Сообщалось, что 22-летний футболист был заинтересован в переходе в ЦСКА.
В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Карраскаль в составе "Ривер Плейт" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
Хорхе также за свою карьеру играл за "Карпаты", "Севилью" и "Мильонариосу".
Источник: Primera Edicion
ЦСКА увеличил предложение за Карраскаля до 9 млн евро
ЦСКА предложил "Ривер Плейт" 9 млн евро за трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Ривер Плейт"
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