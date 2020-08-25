Бело-голубым нужно попасть в еврокубковую зону, а также выйти в финал Кубка России и в группу Лиги Европы. Сообщается, что плавный тренер "Динамо" Кирилл Новиков осведомлен об этих задачах.
После 4-х туров москвичи располагаются на 5-м месте таблицы. Команде предстоит сыграть с "Зенитом". Матч пройдет сегодня, начало - в 20.45 мск.
Источник: ТАСС
В "Динамо" объявили задачи на текущий сезон
Совет директоров "Динамо" определился с задачами на сезон-2020/2021.
Фото: Getty Images
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