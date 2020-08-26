"В среду будет обследование, всё будет понятно. Правда ли, что есть подозрение на травму крестообразных связок? Нет смысла нам сейчас об этом разговаривать. Для этого есть специалисты, они сделают снимки, и всё будет ясно", - сказал гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Напомним, что на 65 минуте Попов получил повреждение во время одного из единоборств, а на 73 минуте вместо него на поле появился Миладинович.
Несколько дней назад 32-летний Попов перешел в "Сочи" из "Ростова" в результате обмена на нападающего Дмитрия Полоза.
Источник: "СЭ"
Сегодня Попов пройдет медобследование
Полузащитник "Сочи" получил травму в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!