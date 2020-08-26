"Малком никогда не говорил со мной о том, что хотел бы получить российское гражданство и выступать за сборную России. Но, думаю, это не исключено", - сказал Гарсия.
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний бразилец в составе "Зенита" провел 4 матча и забил 1 мяч.
Источник: Sport24
Агент Малкома: не говорили о получении российского гражданства, но это не исключено
Агент нападающего "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о возможном получении российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"
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