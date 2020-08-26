— Это не моя работа. Я не могу судить. Я тренирую не сборную России, а "Спартак".
Однажды Соболев попадет в национальную команду. Александр — прекрасный игрок, — заявил Тедеско.
23-летний Соболев в текущем сезоне чемпионата России забил два гола в четырех матчах. Футболист также провёл за "Спартак" вторую половину прошлого сезона, выступая на правах аренды из "Крыльев Советов". Летом "красно-белые" выкупили его трансфер за 4,5 млн евро.
Сборной России предстоит сыграть с Сербией и Венгрией в сентябре.
Источник: "СЭ" cо ссылкой на эфир "Матч ТВ".
"Я не могу судить". Слова Тедеско о невызове Соболева в сборную
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался комментировать невызов форварда москвичей Александра Соболева в сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
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