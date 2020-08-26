"Рубин" разгромил "Уфу", забив три безответных мяча

"Рубин" разгромил "Уфу" (3:0) в домашнем матче пятого тура чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
С первых минут "Рубин" пошёл в атаку. Казанцы имели несколько моментов, благодаря скоростной игре фланговых игроков, но раз за разом не могли пройти оборонительный блок "Уфы". Главный момент в первые минуты также мог случиться у хозяев: Шатов с партнёрами убегал в контратаку, но пас экс-полузащитника "Зенита" точно в ногу соперника лишил команду шанса на опасный момент. Попытки атак в первом тайме были и "Уфы", но они не были опасными для Юрия Дюпина и обороны "Рубина". Под конец первого отрезка игры Хвича в штрафной "Уфы" обыграл нескольких соперников и пробил в дальний угол. Лишь вытянутая рука Беленова спасла гостей от пропущенного гола. В итоге, клубы продолжили традицию очных матчей, закончив первый тайм без голов.

Второй тайм начался с двух замен от Слуцкого. Ушли Шатов и Бакаев, вышли Ин-Бом и Макаров. Спустя 1,5 минуты Ин-Бом открыл счёт голам за "Рубин": футболист был первым на добивании после удара Деспотовича, и не обрабатывая мяч пробил в дальний угол ворот Беленова. После гола "Рубин" продолжил игру в атаке. Сначала после удара в пределах штрафной площади спас голкипер "Уфы", а затем Евтич, приблизившись к зоне штрафной, пустил мяч рядом со штангой. На 56 минуте Голубев неудачно скинул мяч в сторону своей штрафной. Он оказался у Макарова, который вышел 1-на-1 с Беленовым, спокойно переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота - 2:0. На 69 минуте Беленов после удара одного из игроков "Рубина" отбил мяч в сторону, где первым вновь оказался Макаров. Нападающий казанцев довёл счёт до крупного - 3:0.

"Уфе" нужно было отыгрываться, поэтому Евсеев сменил нападающих: вместо Андреса Вомбергара вышел молодой Гамид Агаларов. Правда, форвард провёл на поле лишь четыре минуты. Агаларов после одного из игровых эпизодов схватился за заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Андрею Белоусову. Три забитых гола не помешали "Рубину" продолжить атаки, но забить больше команды не смогли - 3:0.

После победы "Рубин" поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, набрав семь очков. "Уфа" потерпела второе поражение подряд, оставшись на 13 строчке с четырьмя очками.

Чемпионат России, 5 тур

"Рубин" - "Уфа" 3:0

Голы: Хван, 47, Макаров, 56, 69.


"Рубин": Дюпин, Уремович (Тарасов, 87), Старфельт, Меркулов, Зуев (Самошников, 84), Абильдгор, Йевтич, Бакаев (Макаров, 46), Кварацхелия, Шатов (Хван, 46), Деспотович (Игнатьев, 84).

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Неделчару, Сухов (Фольмер, 58), Данченко, Голубев (Безденежных, 58), Алиев, Тилль, Бизяк (Жамалетдинов, 58), Вомбергар (Агаларов, 73; Белоусов, 78).

Предупреждения: Сухов, 36, Тилль, 54, Деспотович, 67, Аликин, 71, Безденежных, 86.

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Теги: Рубин Уфа
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