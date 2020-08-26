"Уфа" проводит вторые таймы хуже первых, потому что у нас по сравнению с прошлым годом ушла большая группа игроков. Шесть человек, поэтому есть нестабильность как в игре, так и в результате. Сегодня мы не уступали "Рубину" в физическом плане, поэтому к "Динамо" успеем восстановиться", - сказал Евсеев.
"Уфа" на выезде проиграла "Рубину" со счетом 0:3, потерпев второе поражения кряду. Подопечные Вадима Евсеева занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
В следующем туре "Уфа" на своем поле примет московское "Динамо". Встреча состоится 30 августа.
Источник: Sport24
Евсеев: есть нестабильность в игре и результате из-за ухода большой группы футболистов
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал матч 5-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: Sportbox
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