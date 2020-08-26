Красно-белые победили со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Бакаев.
"Есть определенный прогресс в том, как наши ребята видят зоны, как взаимодействуют в центре. Моменты у нас были, но нужно забивать. Всегда есть шанс пропустить контратаку. Александр Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо. В целом я доволен игрой нашей команды в обороне", - сказал Тедеско.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Тедеско на своем стадионе примут тульский "Арсенал". Встреча пройдет 29 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: Р-Спорт
Тедеско: Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал матч 5-го тура чемпионата России с "Ротором".
Фото: ФК "Спартак"
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