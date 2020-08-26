"У Дриусси ситуация сложная. Не знаю, насколько серьезно повреждение, но что не может сейчас передвигаться самостоятельно - уже плохо. Для точного диагноза потребуется время. Конечно, Дриусси - это большая потеря для нас", - сказал Семак.
24-летний аргентинец получил травму в поединке 5-го тура РПЛ с "Динамо", в которой "Зенит" потерпел поражение со счетом 0:1.
В текущем сезоне РПЛ Дриусси в составе "Зенита" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Подопечные Семака занимают первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче "Зенит" на выезде сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет 30 августа и начнется в 16:00 мск.
Источник: "СЭ"
Семак: у Дриусси ситуация сложная, он не может сейчас передвигаться самостоятельно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме нападающего команды Себастьяна Дриусси.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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