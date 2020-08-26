"Аталанта" и "Милан" продолжают борьбу за 24-летнего хавбека железнодорожников. По данным Football Italia, клуб из Бергамо является фаворитом в гонке за Миранчука.
Ранее сообщалось, что "Аталанта" готова выложить за российского полузащитника 10 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Алексей Миранчук в составе "Локомотива" провел 4 матча и забил 2 мяча.
"Аталанта" - фаворит в борьбе за Алексея Миранчука
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук нужен итальянским клубам.
Фото: ФК "Локомотив"
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