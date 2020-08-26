Кучаев: не зацикливаюсь на забитых мячах

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итог матча 5-го тура с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча в Краснодаре завершилась вничью со счетом 1:1.

"Игра получилась непростая. В первом тайме преимущество было на нашей стороне, мы больше создали опасных моментов. Во втором тайме инициативу перехватил "Краснодар", наверное, мы немного устали. Однако в конце игры были прекрасные моменты, чтобы забить мяч и добыть победу.

Так получается, что опять забил, но двигаемся дальше, я особо даже не зацикливаюсь на этом. Большое значение голу не придаю, играет команда и забивает команда. Уверенность приходить с играми, не обязательно забивать, это как приятный бонус", - сказал Кучаев клубной пресс-службе.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с "Ахматом". Встреча состоится 30 августа и начнется в 18:00 мск.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Кучаев в составе ЦСКА провел 5 матчей и забил 3 мяча.

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Теги: Кучаев ЦСКА Краснодар
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