Макаров: цель - бороться в бомбардирской гонке. Главное ставить личные достижения на второй план

Полузащитник "Рубина" Денис Макаров подвел итог матча 5-го тура чемпионата России с "Уфой".
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Автор двух мячей в ворота «Уфы» @maka_25m поделился мнением об игре? - Вышел при счете 0:0, забили быстрый гол. «Уфа» начала атаковать, и нам стало полегче играть в атаке. Выиграли всю борьбу, почти все подборы подобрали и поймали свой кураж, забили еще два мяча. Джокером себя не чувствую. Выходя на замену, ты должен играть, доказывать тренеру, болельщикам, что ты должен выходить с первых минут. При счете 2:0 «Уфа» уже не знала, что делать, пошли большими силами в атаку, оставляя дыры в обороне. За счет этого смогли забить и третий гол, доигрывали в спокойном состоянии, без тревог, держали игру под контролем. - У тебя 4 гола, ты догнал в списке бомбардиров Нобоа. Насколько важны для тебя забитые голы? - Я для себя поставил цель бороться за бомбардира. Я считаю, что ничем не хуже, чем другие. Поэтому будем навязывать борьбу всем. Все равно главное – это победы команды, а личные достижения на втором плане. Голы посвятил жене и родителям. Они мои главные болельщики, главная поддержка.

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Поединок завершился победой "Рубина" со счетом 3:0, а 22-летний хавбек отметился дублем.

В текущем сезоне РПЛ Макаров в составе казанской команды провел 5 матчей и забил 4 мяча.

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Теги: Макаров Рубин УФА
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