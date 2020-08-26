Макаров: цель - бороться в бомбардирской гонке. Главное ставить личные достижения на второй план

Полузащитник "Рубина" Денис Макаров подвел итог матча 5-го тура чемпионата России с "Уфой".

Поединок завершился победой "Рубина" со счетом 3:0, а 22-летний хавбек отметился дублем.В текущем сезоне РПЛ Макаров в составе казанской команды провел 5 матчей и забил 4 мяча.