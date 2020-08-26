Хван Ин Бом: "Рубин" меня по-настоящему впечатлил

Полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом прокомментировал матч 5-го тура чемпионата России с "Уфой".
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Полузащитник «Рубина» @inbeom_hwang6 поделился впечатлениями от своей первой игры на Ак Барс Арене, в которой он отметился победным голом в ворота «Уфы»? - Я по-настоящему счастлив. Всегда приятно забивать голы. Особенно, если учесть, что я приехал в Казань всего неделю назад. Мы выиграли два матча подряд. Впереди еще много матчей, и я надеюсь, мы будем побеждать снова и снова. Голы - это не самое важное для меня. И если я не забью, а команда победит, это не сделает меня менее счастливым. Для меня всегда на первом месте команда, а уже потом личные достижения. Но я не буду отрицать, что я испытал удовольствие от забитого гола. Команда меня по-настоящему впечатлила. Я уже чувствую себя здесь как дома. Поддержка коллектива просто великолепна, и я буду делать все, для того, чтобы наша команда побеждала. - На этом стадионе сборная Южной Кореи обыграла Германию на ЧМ-2018, сегодня ты забил на том же стадионе. - Честно, это невероятно! Моя сборная обыграла тут Германию два года назад. Сегодня я забил на этом стадионе, и мы победили. Перед матчем я очень ждал этой игры. И я очень надеюсь, что мы всегда будем здесь побеждать! Я думаю, мне повезло с голом. Я попал по этому непростому мячу. Я хочу сказать спасибо партнерам, потому что ребята проделали огромную работу в первом тайме. Они вымотали соперника в прямом смысле. И когда я вышел во втором тайме, мне было проще двигаться и находить пространство на поле. Еще раз большое спасибо партнерам.

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"Рубин" разгромил "Уфу" со счетом 3:0. Один из мячей в этой игре забил Хван Ин Бом.

В текущем сезоне РПЛ "Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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Теги: Рубин УФА Хван Ин Бом
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