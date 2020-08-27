"Надо было как следует поработать на команду. Мы выигрывали, соперник оказывал серьезное давление, поэтому понятно, что нужно было постараться цепляться за мячи, зарабатывать фолы, чтобы дать возможность подышать нашим защитникам. Было непросто. Но раз выиграли, значит, все справились с задачей", - сказал Комличенко.
Поединок завершился победой "Динамо" со счетом 1:0. Комличенко вышел на замену на 67-й минуте.
Подопечные Кирилла Новикова занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Комличенко в составе "Динамо" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Sport24
Комличенко - о матче с "Зенитом": было непросто, но справились с задачей
Фото: ФК "Динамо"
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