"Игра была непростая, "Зенит" – хорошая команда. Нам было понятно, как они будут играть. Мы были готовы к этому. Вышли в пять защитников. И сыграли уверенно, надежно сзади. А впереди забили со стандарта. Наверное, мы заслужили победу", - передаёт слова Шунина пресс-служба "Динамо".
Напомним, что встреча завершилась победой московского клуба со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил защитник "Динамо" Тони Шунич после передачи Себастьяна Шиманского.
Команды заканчивали игру вдесятером. У динамовцев был удалён защитник Дмитрий Скопинцев, а в составе "Зенита" за 2-ю жёлтую вынужден был покинуть поле Вилмар Барриос.
Шунин - о матче с "Зенитом": нам было понятно, как они будут играть. Мы заслужили победу
Голкипер "Динамо" Антон Шунин прокомментировал победу над "Зенитом" в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"
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