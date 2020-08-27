Интерес к 25-летнему французу проявляет "Спартак". Сама "Ницца" готова расстаться с Сиприеном в это трансферное окно, сообщает GFFN со ссылкой на Telefoot. На полузащитника также претендуют команды из Франции, в частности "Бордо" и "Страсбург".
Сиприен выступает за "Ниццу" с 2016 года. В минувшем сезоне Лиги 1 хавбек в 20 матчах забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Также Сиприен выступал за сборные Франции всех возрастов до 21 года.
"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Сиприену
Полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: francefootball.fr
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