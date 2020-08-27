"Отец должен устроить сыну буллинг для мотивации? Конечно. Нужно его троллить. Говорю абсолютно серьезно. Он не должен сидеть и думать, что он весь такой классный из себя, успешный футболист. Нет! Нужно провоцировать, предлагать соревнования. Я его отец. Просто как футболист мне человек не интересен. Отчасти еще и потому, что футбол - не совсем мой вид спорта. Дворовый и радостный - да, но не профессиональный", - сказал Николай Чалов.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Чалов в составе ЦСКА провел 2 матча.
Ранее была информация, что интерес к Чалову проявляют клубы АПЛ и Бундеслиги.
Источник: Матч ТВ
Отец Чалова заявил, что устраивал сыну буллинг для мотивации
Отец нападающего ЦСКА Федора Чалова Николай Чалов рассказал о воспитании сына.
Фото: Gettyimages.ru
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