"А я не ощущаю себя лучшим бомбардиром команды. Прошло всего пять туров, три гола - не показатель. Перестанешь приносить пользу команде - быстро спустишься на последнее место в этом списке. Голы не самое главное в футболе. Важнее, чтобы команда побеждала", - сказал Кучаев.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний хавбек в составе ЦСКА провел 5 матчей и забил 3 мяча.
Армейцы занимают 10-е место в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с "Ахматом". Поединок состоится 30 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Кучаев: я не ощущаю себя лучшим бомбардиром ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал свои забитые мячи в новом чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА
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