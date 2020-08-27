В "Локо" по-прежнему доверяют специалисту. Так, руководство клуба понимает, что трудности связаны с травмами Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.
"Локомотив" не рассматривает возможность смены тренера, сообщает "Спорт-Экспресс".
В пяти турах РПЛ "Локо" набрал 7 очков. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.
СМИ: руководство "Локомотива" по-прежнему доверяет Николичу
Неудачные результаты "Локомотива" в последних матчах не повлияли на позиции главного тренера Марко Николича, сообщают СМИ.
Фото: ТАСС
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