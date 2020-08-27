"Динамовцы — это костоломы редкие. И били они — ого-го. Ну а что ещё они могли противопоставить? Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я всё ждал, когда же разозлится "Зенит" и начнёт вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Именно в настрое "Динамо" превзошло "Зенит", - сказал Орлов в эфире "ГСО Live".
Напомним, что встреча "Динамо" и "Зенита" завершилась победой московской команды со счётом 1:0. Динамовцы совершили 14 фолов, получили 7 жёлтых и 1 красную карточку.
Орлов - о игре "Динамо": костоломы редкие, они забили Дзюбу с Азмуном
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру футболистов "Динамо" в матче 5-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ridus.ru
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