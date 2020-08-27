Байрамян — о сотой игре за "Ростов": рад, что юбилейный матч оказался победным для команды

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился эмоциями от игры с "Уралом" (1:0), которая стала для футболиста 100 за клуб.

Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ

— Конечно, рад, что юбилейный матч оказался победным для команды. Когда выигрываешь – всегда хорошие эмоции.



Воспитанник клуба? Конечно, чувствую внутри большую ответственность! Стараюсь не огорчать наших болельщиков, — передаёт слова Байрамяна пресс-служба "Ростова".



28-летний Байрамян выступает за первую команду "Ростова" с 2011 года. Он также был в аренде в "Роторе", "Волгаре" и "Рубине". Недавно футболист принял решение выступать за сборную Армении и уже получил вызов в национальную сборную на ближайшие игры Лиги Наций.