— Естественно, приходят мысли в голову. Но всему свое время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодежную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней, — заявил Сафонов в интервью пресс-службе "Краснодара".
Ворота сборной России на предстоящих матчах Лиги Наций с Сербией и Венгрией будут защищать вратарь Антон Шунин, Сослан Джанаев и Маринато Гилерме. Сафонов вызван в молодежную сборную на матчи квалификации к чемпионату Европы. 4 сентября команды сыграет с Болгарией, а 8 - с Польшей.
В нынешнем сезоне Сафонов провёл пять матчей в чемпионате России, пропустил три гола и дважды сыграл "на ноль".
Сафонов — о сборной: хочется попасть туда не разово и не просто на скамейке посидеть
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о невызове в национальную сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!