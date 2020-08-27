— "Манчестер Юнайтед", "Реал" и, пожалуй, "Бавария". Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно. Но вы же спросили именно о мечте. Если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто, — цитирует Комличенко Transfermarkt.
25-летний Комличенко выступает за "Динамо" с зимы 2020 года, перейдя из чешской "Млады Болеслав" за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету участие во всех пяти матчах чемпионата России, один гол и голевая передача.
"Динамо" после пяти туров занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 10 очками.
"Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Бавария". Комличенко рассказал о клубах, в которых хотел бы оказаться
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко назвал три европейских клуба, за которые хотел бы поиграть.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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