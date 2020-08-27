"Наконец-то отметился ассистом, к тому же в дерби. Следующая цель — забить первый гол. Против "Локо" мы провели одну из своих лучших игр: прессинговали, владели мячом. Соперник забил в самом начале, имел один шанс во втором тайме — и на этом все.
Раньше у нас часто не получалось закрепить успех, но сейчас очень важно выдать именно серию из побед", - передаёт слова Крала пресс-служба "красно-белых".
Напомним, что встреча "Спартака" и "Локомотива" завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 2:1. При счёте 1:1 Крал сделал голевую передачу на Александра Соболева. Следующий матч "красно-белые" проведут дома против тульского "Арсенала" 29 августа. После 5-и туров в Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 2 место с 11 очками.
Крал - о победе над "Локомотивом": "Спартак" провёл одну из своих лучших игр
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал поделился эмоциями от победы над "Локомотивом" в матче 5-го тура РПЛ.
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