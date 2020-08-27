Москалев обслужит встречу "Локомотива" и "Зенита" и другие судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: РФС