Главным судьей на центральную встречу тура между "Локомотивом" и "Зенитом" назначен Владимир Москалев. На бровке ему будут помогать Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров. За ВАР будет отвечать Николай Волошин.
Напомним, что игры 6-го тура РПЛ пройдут 29 и 30 августа.
Москалев обслужит встречу "Локомотива" и "Зенита" и другие судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ
Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС
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