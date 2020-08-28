Как сообщает источник, информация итальянских СМИ о том, что сделка по переходу россиянина близка к завершению, является верной. В таком случае, "Локомотив" планирует осуществить ещё минимум 2 трансфера в летнее трансферное окно.
Напомним, что фаворитом в борьбе за Миранчука является "Аталанта".
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Источник: "Локомотив" осуществит минимум 2 трансфера, если Миранчук переедет в Италию
Стало известно, как "Локомотив" собирается заменить в составе полузащитника Алексея Миранчука, если тот продолжит карьеру в чемпионате Италии.
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