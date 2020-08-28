"Ростов" объявил о назначении нового главврача

Владимир Шуляк – главный врач «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) August 28, 2020
Специалист приступил к работе с командами клуба.
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Специалист будет работать с основным и молодежным составами "Ростова", а также с академией клуба. Шуляк закончил РостГМУ. Владимир является ортопедом и травматологом.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после 5-и туров "Ростов" занимает 6 место с 9 очками. Следующий матч ростовчане проведут 30 августа на выезде против "Краснодара". Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
Источник: пресс-служба ФК "Ростов"