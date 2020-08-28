Эпизод, который вызвал недовольство у "быков", случился на 9-й минуте игры, когда главный судья матча Владислав Безбородов не назначил пенальти за нарушение в штрафной площади ЦСКА против нападающего Маркуса Берга. На ВАР в той встрече работал Кирилл Левников.
Напомним, что матч "Краснодар" - ЦСКА закончился со счётом 1:1. В составе "армейцев" в первом тайме забил полузащитник Константин Кучаев, а на 80-й минуте встречи нападающий "быков" Марсьель Вандерсон сравнял счёт.
Источник: "Спорт-экспресс"
"Краснодар" подал жалобу в РФС на неназначенный пенальти в матче с ЦСКА
Фото: "Матч ТВ"
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