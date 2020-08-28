Источник: Алексей Миранчук подпишет с "Аталантой" контракт сроком на 5 лет

Полузащитник " Локомотива " Алексей Миранчук продолжит карьеру в Италии.

Фото: "Локомотив"

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, 24-летний футболист подпишет с "Аталантой" контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что Миранчук хочет зарабатывать в новом клубе 2 миллиона евро в год.



В нынешнем сезоне хавбек провел 4 матча и забил 2 гола.