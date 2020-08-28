Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, 24-летний футболист подпишет с "Аталантой" контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Миранчук хочет зарабатывать в новом клубе 2 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне хавбек провел 4 матча и забил 2 гола.
Источник: Алексей Миранчук подпишет с "Аталантой" контракт сроком на 5 лет
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук продолжит карьеру в Италии.
Фото: "Локомотив"
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