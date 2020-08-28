Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить от судейства

Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе.
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Напомним, Еськов в скандальном матче 1-го тура чемпионата России "Спартак" - "Сочи" (2:2) отвечал за VAR. Он и главный судья встречи Василий Казарцев после матча приглашались на тест на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что Казарцева отстранили от работы на неопределенное время. Еськова же, как сообщает источник, могут больше не допустить к судейской деятельности. В его отношении проведут дополнительное расследование.

"Спорт-экспресс"

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Теги: Еськов
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