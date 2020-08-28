Орлов: Дзюбе сказали ни в коем случае не поддерживать Кокорина. Ну откуда ты знаешь про их взаимоотношения, Соболев?

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у Александра Соболева нет конфликта с Артемом Дзюбой.

Фото: ridus.ru