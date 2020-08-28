Ранее Станислав Черчесов огласил заявку сборной России на матчи Лиги наций, где не оказалось Соболева. По его словам, ему нужно наладить отношения с Дзюбой, с которым они повздорили во время полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1).
"У Соболева нет конфликта с Дзюбой. В интервью Савину Соболев сказал, что Дзюба не прав, что он не поддержал Кокорина. Но Дзюбе тогда сказали, что ни в коем случае ему не надо поддерживать Кокорина. Они друзья. У них прекрасная связь. Вдруг, со стороны посмотрев, Соболев решил, что Дзюба не прав. Ну откуда ты знаешь про их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Он как на кухне, любую оценку дает. Потом футбольная общественность начала об этом говорить. На самом деле конфликта у них был. И когда был матч "Зенит" - "Спартак", Соболев что-то начал кричать Артему, и Дзюба сказал что-то в ответ. Черчесов сказал, чтобы они сами разобрались, сборной не нужны конфликты. Думаю, это решится. Быстро все пройдет", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Орлов: Дзюбе сказали ни в коем случае не поддерживать Кокорина. Ну откуда ты знаешь про их взаимоотношения, Соболев?
Комментатор Геннадий Орлов считает, что у Александра Соболева нет конфликта с Артемом Дзюбой.
Фото: ridus.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!