Отец Месси рассказал, что аргентинец хочет продолжить карьеру в "Ман Сити"

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Месси рассказал, что его сын хочет продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Барселона"

Главным тренером "горожан" является Хосеп Гвардиола, который работал с аргентинцем в "Барселоне" с 2008 по 2012 год. Помимо "Ман Сити" борьбу за нападающего ведут "ПСЖ" и "Интер".



Сообщается, что каталонский клуб планирует выручить за переход своего капитана 700 млн евро, которые прописаны в контракте Месси. В минувшем сезоне чемпионата Испании нападающий провёл 33 матча, в которых забил 25 голов и сделал 23 результативные передачи.



Источник: L'Equipe