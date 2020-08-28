"Что касается жеста Солтмурада, то он забил гол нашему принципиальному сопернику, из-за этого показал, что помнит свои истоки. Сколько лет он провел в "Спартаке", так что спартаковское в нем живёт и будет жить", - передает слова Зелимхана пресс-служба "красно-белых".
Напомним, что Солтмурад Бакаев является воспитанником спартаковской академии. За основную команду "красно-белых" полузащитник провёл 2 матча. В нынешнем сезоне чемпионата России он провёл 5 матчей и забил 1 гол.
З.Бакаев прокомментировал жест своего брата Солтмурада, который показал ромбик после победы над ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал жест своего брата, полузащитника "Рубина" Солтмурада Бакаева, который изобразил ромбик после победу над ЦСКА (2:1).
Фото: ФК "Рубин"
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