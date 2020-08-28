З.Бакаев прокомментировал жест своего брата Солтмурада, который показал ромбик после победы над ЦСКА





Полузащитник " Спартака " Зелимхан Бакаев прокомментировал жест своего брата, полузащитника "Рубина" Солтмурада Бакаева, который изобразил ромбик после победу над ЦСКА (2:1).

Фото: ФК "Рубин"

"Что касается жеста Солтмурада, то он забил гол нашему принципиальному сопернику, из-за этого показал, что помнит свои истоки. Сколько лет он провел в "Спартаке", так что спартаковское в нем живёт и будет жить", - передает слова Зелимхана пресс-служба "красно-белых".



Напомним, что Солтмурад Бакаев является воспитанником спартаковской академии. За основную команду "красно-белых" полузащитник провёл 2 матча. В нынешнем сезоне чемпионата России он провёл 5 матчей и забил 1 гол.

