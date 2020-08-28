"Юрий Семин не звонил мне. Я видел пост, который Юрий Палыч оставил после травмы", - сказал Баринов во время прямого эфира в Instagram.
25-летний хавбек получил травму в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком". В текущем сезоне чемпионата России Баринов в составе "Локомотива" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Баринов заявил, что Семин не звонил ему после операции
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов вчера перенес операцию на колене.
Фото: Rusfootball.info
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