"Конечно, я соскучился по сборной. Это честь - представлять свою сборную. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренера", - цитирует Бакаева пресс-служба "Спартака".
Сборная России в Лиге наций в ближайшее время проведет два матча. 3 сентября в Москве сыграет с командой Сербии, а 6 сентября на выезде проведет встречу с Венгрией.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний Бакаев в составе "Спартака" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Бакаев рассказал, что скучал по сборной России
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал свой вызов в сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
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