"Такой игрок привнесет креатива и так уже в креативную "Аталанту". Считаю, что Алексею подходит Серия А. Этот чемпионат сделал большой шаг вперед, очень приятно за ним наблюдать. Миранчук едет в чемпионат, где его креатив будет востребован", - сказал Гатагов.
Ранее сообщалось, что 24-летний Алексей Миранчук подписал контракт с "Аталантой" на 5 лет. "Локомотив" получит за этот трансфер 14,5 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Миранчук в составе "Локомотива" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Матч ТВ
Гатагов заявил, что Алексей Миранчук привнесет креатив в "Аталанту"
Бывший игрок "Спартака" Сослан Гатагов поделился своим мнением о возможном трансфере полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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