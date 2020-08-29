"Я с опаской отношусь к перспективам нынешнего тренера "Локомотива". Считаю, что так не бывает, когда ты приезжаешь из Венгрии и сразу успешно тренируешь ведущий клуб РПЛ. Слишком рискованный шаг. Это не уровень Николича. Ему надо сначала поработать в команде ближе к ФНЛ, из второй части таблицы РПЛ", - сказал Геркус.
Марко Николич возглавил "Локомотив" 1 июня 2020 года, сменив на этом посту Юрия Семина.
В текущем сезоне РПЛ московская команда занимает 7-е место в турнирной таблице.
В ближайшем матче "Локомотив" на своем поле сыграет с "Зенитом". Поединок состоится 30 августа и начнется в 16:00 мск.
Источник: "СЭ"
Геркус заявил, что Николичу сначала нужно поработать в команде ближе к ФНЛ
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился своим мнением о главном тренере железнодорожников Марко Николиче.
Фото: ФК "Локомотив"
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