Как сообщает журналист Себастьян Срур, трансфер сорвался после того, как армейцы подписали еще одного игрока линии атаки.
Вчера, напомним, ЦСКА объявил о переходе форварда "Херенвена" Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро.
Ранее была информация, что московский клуб был готов заплатить за Карраскаля более 7 млн евро.
В нынешнем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах чемпионата Аргентины.
Источник: переход Карраскаля в ЦСКА не состоится
Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль не перейдет в ЦСКА.
Фото: ФК "Ривер Плейт"
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