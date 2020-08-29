Соболев: мы с Дзюбой сильно даже не знакомы. Конфликта в принципе не может быть

Нападающий " Спартака " Александр Соболев рассказал о конфликте с форвардом " Зенита " Артемом Дзюбой во время полуфинального матча Кубка России.

Фото: ФК "Спартак"

"Это дерби двух столиц, полуфинал Кубка, большие эмоции. Это нормально в таких играх. Эмоции зашкаливают. Ничего в этом такого нет. Может быть из-за этого все это происходит. Это футбол.



Из-за чего недопонимание с Дзюбой? Если честно, конфликта не было и нет. В интервью Савину что-то сказал, это одно. Но на поле это не конфликт. Мы с Артемом сильно даже не знакомы. Конфликта в принципе не может быть.



Был ли удивлен реакцией Черчесов, который сказал, что не пригласит в сборную, пока не улажу конфликт с Дзюбой? Не сказать, что был удивлен. Я просто расстроился, что меня не вызвали. Я понимаю его. Есть определенная атмосфера в сборной, она хорошая. И если бы мы приехали с недопонимаем и был бы конфликт дальше. Но мы все решили уже", - сказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале.



После того, как Черчесов не вызвал Соболева в сборную, в СМИ появилась информация, что Соболев поговорил с Дзюбой по телефону и урегулировал разногласия.



"Его телефона у меня не было. Номер спросил у Джикии. Он дал номер и я позвонил и пообщался. За два часа до своей игры я ему позвонил, он не взял номер. Я ему написал, что это Соболев. Перезвони как сможешь. Он мне позвонил перед игрой, я не увидел. Написал ему, чтобы позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, и я ему. Даже еще не общаясь мы друг другу пожелали удачи. После игры списались и договорились созвониться", - сказал Соболев.