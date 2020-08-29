О смерти мамы Александра "Спартак" сообщил 1 августа. В матче 1-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:2) футболист забил гол и расплакался, посвятив гол маме.
"Я хотел выйти на поле и забить гол. Когда приехал после этого всего, подошел к Тедеско и сказал, что готов выйти играть с первых минут. Сказал, что выйду и забью гол. Так и сказал.
У мамы были проблемы с сердцем. Она обследовалась. Все вроде было нормально. Она пошла в горы в поход, там на 30% меньше кислорода. У нее случился сначала один приступ, ее смогли откачать, и через некоторое время еще один, и уже сердце не справилось.
Она всегда поддерживала меня. Всегда была на моей стороне. Если что-то у меня не получалось, она говорила, чтобы собрался, работал в том же духе. Всегда говорила, чтобы я был сильным", - сказал Соболев в интервью на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.
Соболев - о смерти мамы: сказал Тедеско, что готов выйти в матче с "Сочи" и забью гол
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, как пережил смерть мамы.
Фото: ФК "Спартак"
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