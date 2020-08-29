Агент Карраскаля подтвердил, что переход футболиста в ЦСКА не состоится

Фото: инстаграм Карраскаля

"Это правда, сделки не будет, потому что они подписали Эджуке", - сказал агент 22-летнего хавбека.Ранее была информация, что армейцы были готовые заплатить за футболиста 7,5 млн евро, но "Ривер Плейт" отказался продавать игрока за эту сумму.В нынешнем сезоне на счету Карраскаля 10 матчей и 3 забитых мяча.