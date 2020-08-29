"Это правда, сделки не будет, потому что они подписали Эджуке", - сказал агент 22-летнего хавбека.
Ранее была информация, что армейцы были готовые заплатить за футболиста 7,5 млн евро, но "Ривер Плейт" отказался продавать игрока за эту сумму.
В нынешнем сезоне на счету Карраскаля 10 матчей и 3 забитых мяча.
Sport24
Агент Карраскаля подтвердил, что переход футболиста в ЦСКА не состоится
Агент полузащитника "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля подтвердил, что переход футболиста в ЦСКА не состоится.
Фото: инстаграм Карраскаля
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